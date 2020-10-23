Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki
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Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki

23.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:51

Son dakika haber... Siirt'te vatandaşlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik hakaretlerine tepki gösterdi.

Siirt'te vatandaşlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik hakaretlerine tepki gösterdi.

Siirt Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından toplanan grup adına açıklama yapan Hür-Dava Partisi (HÜDA PAR) Siirt İl Başkanı Abdulhakim Tekin, Avrupa'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve engellemelerin fiziki saldırılara ve aleni bir düşmanlığı dönüştüğünü söyledi.

Sözde demokrasisi ve özgürlükleri ile övünen Fransa'nın, bu düşmanlık ve ötekileştirme furyasının başını çektiğini belirten Tekin, söz konusu Müslümanlar ve İslam olunca, bütün özgürlükçü ilkeleri helvadan birer puta dönüşen Fransa'nın, kendi vatandaşı Müslümanları haklarından mahrum bıraktığını söyledi.

Fransa olmak üzere Avrupa'da artan İslam düşmanlığını lanetleyen Tekin, şunları söyledi:

"Fransa'nın toy, cahil ve kaprisli Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, açıklama ve uygulamalarıyla İslam'a karşı olan kin ve nefretini artık aleni bir savaşa dönüştürmüştür. Fransa'nın hem insanlığa hem de İslam'a karşı sicili çok bozuktur. Son iki asırda başta Cezayir olmak üzere Afrika'nın birçok ülkesinde İslam topraklarını işgal ve talan etmiş, yüzbinlerce Müslümanı katlederek soykırım uygulamıştır. Şu andaki refah ve zenginliğini halen sömürmekte olduğu İslam topraklarına borçludur. Müslümanlar bunların hiç birini unutmuş değildir.

Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki
Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki
Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki
Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki
Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki
Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki
Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki
Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki
Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki
Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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