Son dakika haberi... Hindistan-Orta Asya Diyaloğu Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı

Hindistan- Orta Asya Diyaloğu Dışişleri Bakanları Üçüncü Toplantısı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar katıldı.

Hindistan ile Orta Asya ülkeleri arasındaki iş birliğinin daha verimli hale getirilmesinin görüşüldüğü toplantıda, Hindistan ile Orta Asya ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, tarım, eğitim, sağlık, kültürel alanlardaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi, güvenlik, çağdaş tehditler ve risklerle mücadele meseleleri tartışıldı.

Afganistan'daki durumun da detaylı olarak ele alındığı toplantıda, bu ülkenin uluslararası alanda tecrit edilmesini önlemek için yeni stratejinin oluşturulmasının önemi vurgulandı.

Toplantı kapsamında düzenlenen panel oturumlarında da Hindistan ile Orta Asya ülkeleri arasında farklı alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesi meseleleri ile Afganistan'a insani yardım sağlanması ve ülkenin sosyo-ekonomik toparlanmasını desteklenmesiyle ilgili konular ele alındı.

Orta Asya-Hindistan Diyaloğu Dışişleri Bakanları 3. Toplantısının sonunda ortak bildiri kabul edildi.

İlki Ocak 2019'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Hindistan-Orta Asya Diyaloğu Dışişleri Bakanları 2. Toplantısı Ekim 2020'de çevrim içi olarak düzenlenmişti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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