Son dakika haberi... Hindistan halkı, Kovid-19'a rağmen geleneksel bahar festivali kutlamaları için sokaklara akın etti
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Son dakika haberi... Hindistan halkı, Kovid-19'a rağmen geleneksel bahar festivali kutlamaları için sokaklara akın etti

Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Hindistan halkı, Kovid-19'a rağmen geleneksel bahar festivali kutlamaları için sokaklara akın etti

Bir son dakika haberine göre Hindistan'da halk, pek çok eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini hiçe sayarak geleneksel bahar festivali "Holi" kutlamaları için toplandı.

Hindistan'da halk, pek çok eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini hiçe sayarak geleneksel bahar festivali "Holi" kutlamaları için toplandı.

Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaları göz ardı eden Hindular, pek çok eyalette geleneksel Hindu bahar festivali Holi için sokaklara çıktı.

Kutlamalara katılanlar, birbirlerine renkli boya tozları ve sular fırlattı.

Uzmanlar, bilinçsizce yapılan toplanmaların yeni salgın dalgalarına yol açabileceğinden endişe ettiklerini belirterek, toplu aşılamaların hızlanması ve Kovid-19 tedbirlerine sıkı sıkıya uyulması gerektiğini vurguladı.

Renklerin festivali

Hindular arasında iyinin kötülüğe galip gelmesini temsil eden Holi Festivali, aynı zamanda kışın bitişini ve baharın başlangıcını simgeliyor.

Holi'den bir gün önce şenlik ateşleri yakan Hindular, burada çeşitli dini ritüeller gerçekleştiriyor. Hindular, festival günü düzenlenen kutlamalarda ise birbirlerini ıslatıyor ve birbirlerine renkli tozlar atıyor. Bu sebeple Holi, birçok ülkede "renklerin festivali" olarak anılıyor.

Holi Festivali kutlamaları, ağırlıklı olarak Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da gerçekleştirilse de günümüzde Hindu diasporası aracılığıyla dünyanın birçok ülkesine yayılmış durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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