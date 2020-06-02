Son dakika haberi! Havadan uçakla ağaçlık alana uyuşturucu atılmasıyla ilgili 9 zanlı yakalandı
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Son dakika haberi! Havadan uçakla ağaçlık alana uyuşturucu atılmasıyla ilgili 9 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

02.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:14

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın sevkıyat yöntemi ile yaklaşık 5 ay önce Dolhan köyünde ağaçlık alana uçaktan atıldığı ileri sürülen 6 çantada uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine, Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda ekipler "Cessna 210 model" uçaktan atılan uyuşturucuyu almaya çalışan şüphelileri tespit etti.

Ekipler, bir süre takip ettikleri şüphelilerin bu yöntemin deşifre olması üzerine uyuşturucuyu Bulgaristan sınırındaki tellerden attığını belirledi.

Ekipler ayrıca suç örgütü lideri S.Ö'nün trafik kontrollerinde güvenlik güçlerine yakalanmamak amacıyla yanında kadın bulundurarak aile süsü verdiğini tespit etti.

S.Ö'nün kadın şüpheli Ş.A'yı bazı uyuşturucu sevkıyatlarında da kullandığı belirlendi.

Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda aralarında S.Ö'nün de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili bağlantısı bulunan 6 Bulgaristan vatandaşının yakalanması için de çalışma başlattı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız silah, kurusıkı silah, 5 ruhsatsız tüfek, 5 şarjör, 125 silah mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin dolar, 1 kilogram kokain, Bulgaristan'da bir bankaya ait kredi kartı, Bulgaristan kimlik kartı, 11 telefon ile 13 sim kart ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 5 ay önce Dolhan köyünden bir çiftçinin ağaçlık alana planörden çanta atıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçmişti.

Koru mevkisinde tarama yapan ekipler, çantalar içerisinde 52 kilo 150 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirmiş, yakalanan 1 zanlı tutuklanmıştı.

Son dakika haberi! Havadan uçakla ağaçlık alana uyuşturucu atılmasıyla ilgili 9 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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