Son dakika haberi! Haiti açıklarından meydana gelen depremde ölü sayısı 227'ye yükseldi
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Son dakika haberi! Haiti açıklarından meydana gelen depremde ölü sayısı 227'ye yükseldi

Son dakika haberi! Haiti açıklarından meydana gelen depremde ölü sayısı 227'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi.

Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından 5,2 büyüklüğünde artçı sarsıntının yaşandığını ve ilerleyen günlerde daha fazla artçı beklendiğini bildirdi.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 227'ye çıktığını belirtti.

Yetkililer, USGS'nin ana depremden bu yana toplam 9 artçı sarsıntı kaydettiğini aktardı.

Başbakan Ariel Henry Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesindeki depremin "dramatik" olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda yaşadığımız bu feci durumla mücadele etmek için tüm Haitililerin dayanışma ruhuna ve bağlılığına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.

USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.

Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu ve geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.

Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Haiti Depremi

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem! En az 29 kişi hayatını kaybetti
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem! En az 29 kişi hayatını kaybetti
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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