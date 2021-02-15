Son dakika haberi! Gaziantep'te tüfekle oynayan çocuğun arkadaşını vurduğu iddiası

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tüfekle oynarken arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen 13 yaşındaki çocuk ve babası gözaltına alındı.