Son dakika haberi! Gaziantep'te tüfekle oynayan çocuğun arkadaşını vurduğu iddiası
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Son dakika haberi! Gaziantep'te tüfekle oynayan çocuğun arkadaşını vurduğu iddiası

15.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:03
Son dakika haberi! Gaziantep'te tüfekle oynayan çocuğun arkadaşını vurduğu iddiası

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tüfekle oynarken arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen 13 yaşındaki çocuk ve babası gözaltına alındı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tüfekle oynarken arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen 13 yaşındaki çocuk ve babası gözaltına alındı.

İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde Y.Ü. (13) ile 12 yaşındaki arkadaşı E.A.A, ailelerine ait pompalı tüfekle oynamaya başladı.

Y.Ü'nün tetiğe dokunması sonucu ateş alan tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle E.A.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili Y.Ü. ile babası gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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