Son dakika haberi: Eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, Mali'de defnedildi
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Son dakika haberi: Eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, Mali'de defnedildi

29.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:16
Son dakika haberi: Eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, Mali'de defnedildi

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 18 Aralık'ta yaşamını yitiren eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, Mali'de toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 18 Aralık'ta yaşamını yitiren eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, Mali'de toprağa verildi.

Mali'nin başkenti Bamako'daki Büyük Katedral'de düzenlenen törenin ardından Buyoya, Bamako Hristiyan Mezarlığına defnedildi.

Kovid-19 tedavisi için gittiği Fransa'da 18 Aralık'ta yaşamını yitiren 71 yaşındaki Buyoya'nın Mali'ye defnedilmesine karar verilmişti.

Buyoya, 1987-1993 ve 1996-2003'te ülkeyi yönetmiş ve Kasım 2020'ye kadar Afrika Birliği Mali ve Sahel Bölgesi Yüksek Temsilciliği görevini yürütmüştü.

Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza da kalp krizi sonucu 8 Haziran'da yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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