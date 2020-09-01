Son dakika haberi! Erdoğan'dan Hakkari'de şehit olan askerin ailesine başsağlığı mesajı
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Son dakika haberi! Erdoğan'dan Hakkari'de şehit olan askerin ailesine başsağlığı mesajı

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in ailesine başsağlığı diledi.

Son dakika haberi! Erdoğan'dan Hakkari'de şehit olan askerin ailesine başsağlığı mesajı
01.09.2020 17:51 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:55

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Bölgesi'nde görevden döndüğü askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Erbil'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Kaynak: AA

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