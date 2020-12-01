Son dakika haberi! Erdek'te kedileri bir köpeğin öldürdüğü iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Erdek'te kedileri bir köpeğin öldürdüğü iddia edildi

01.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:52
Son dakika haberi! Erdek'te kedileri bir köpeğin öldürdüğü iddia edildi

Son dakika haberler... Erdek'in sahilinde çok sayıda kedinin ölü bulunması, ilçede ki hayvan severlerin tepkilerine yol açtı.

Erdek'in sahilinde çok sayıda kedinin ölü bulunması, ilçede ki hayvan severlerin tepkilerine yol açtı. Kedileri, bir köpeğin öldürdüğü iddia edildi.

Erdek'te vatandaşlar sabah erken saatlerinde yürüyüş yapmak için gittikleri Kurbağalıdere sahil bandında karşılaştıkları ölü kedi manzarası karşısında şok oldular. Sahil bandının başından sonuna kadar olan yürüyüş güzergahında, çok sayıda kedi ölüsü ile karşılaşan vatandaşlar büyük tepki gösterirken, hayvanların muhtemelen birisi veya birileri tarafından zehirlenerek öldürüldüklerini tahmin ettiler.

CHP Erdek İlçe Başkanı Hale Tuna'nın başvurusu üzerine hayvanları itlaf edenlerin belirlenebilmesi için DKMP (Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü) veteriner ve Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda kedilerin cins bir köpek tarafından katledildiği tespit edildi. Güvenlik güçlerinin yapmış olduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuna, "Bu sevimli dostların kime ne zararı olabilir? Yazık günah değil mi? Savunmasız bu yavruların cins bir köpek tarafından katledilmiş, Emniyet müdürlüğü ekipleri bu olayı yapan köpeğin sahipli olup olmadığını araştırıyor. Bu duyarlılığından dolayı Erdek Emniyet'ine teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Bunlar da ilginizi çekebilir

HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Putin 'Benim kızım da oldu, yan etkisi yok' demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay
Putin "Benim kızım da oldu, yan etkisi yok" demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay
Son dakika haberi! Erdek'te kedileri bir köpeğin öldürdüğü iddia edildi
Son dakika haberi! Erdek'te kedileri bir köpeğin öldürdüğü iddia edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aynı evde büyüyen kedi ve köpek, uzun süre sonra bir araya geldi
Aynı evde büyüyen kedi ve köpek, uzun süre sonra bir araya geldi
Son dakika haberi | Eşinin kendisini 4'üncü kattan attığı iddia edilen Firuze yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi | Eşinin kendisini 4'üncü kattan attığı iddia edilen Firuze yaşadıklarını anlattı
Son dakika haber | Çatıdaki güvercinleri kovalarken beşinci kattan düştüğü iddia edilen çocuk öldü
Son dakika haber | Çatıdaki güvercinleri kovalarken beşinci kattan düştüğü iddia edilen çocuk öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Arınç Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Bülent Ersoy Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Erdek'te kedileri bir köpeğin öldürdüğü iddia edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 11:53:16. #1.15#
title