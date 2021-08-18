BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0276760,16Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0563470,10MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0276760,16
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0563470,10
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0253270,10
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0658410,10
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0872680,09
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0206210,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0568241,32
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1094790,83
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1082570,82
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1060250,67
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1493420,67
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0214521,14
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0327460,74
VEM Dinamik Değişken EYF0,0777280,54
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0919020,54
HEM Dinamik Değişken EYF0,0264590,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0097630,26
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0193990,13
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0216060,13
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0215420,07
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0194740,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0169410,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0778720,08
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0284460,06
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0834900,06
HEM Para Piyasası EYF0,0273890,06
VEM Para Piyasası EYF0,0750830,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işın Karaca Hande Yener Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.08.2021 16:44:12. #1.13#

title