Son dakika... - Ege'nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... - Ege'nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor

22.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:31

Son dakika yerel haberi... - Ege'nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor Ege'nin vizyon projeleri arasında yer alan 163 kilometrelik Denizli-Aydın otoyolunda şantiye kurulumu hummalı şekilde devam ediyor.

- Ege'nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor

DENİZLİ - Ege'nin vizyon projeleri arasında yer alan 163 kilometrelik Denizli-Aydın otoyolunda şantiye kurulumu hummalı şekilde devam ediyor.

Geçtiğimiz ay, Denizli'de laştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı iletemel atma töreni gerçekleştirilen otoyolun ana şantiyesi Aydın Kuyucak'ta yer alıyor. 163 kilometrelik otoyol projesinin Denizli şantiyesinde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ege bölgesinin gözde projesinin şantiye alanı hızla yükseliyor. Hummalı çalışmaların sürdüğü şantiye alanı drone ile havadan görüntülendi. Aynı zamanda bağlantı yollarının çalışmaları da başlanılan otoyol projesi 2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilmesi hedeflenen Aydın-Denizli Otoyolu 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 km uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 19 adet köprülü kavşak, 19 adet viyadük ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yapılacak.

Son dakika... - Ege'nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor
Son dakika... - Ege'nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor
Son dakika... - Ege'nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor
Son dakika... - Ege'nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor
Son dakika... - Ege'nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor
Son dakika... - Ege'nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Arda Turan Malcolm Thomas Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... - Ege'nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 12:31:43. #1.15#
title