Son dakika haberi! Efteni Gölü Kuş Cenneti kademeli normalleşmeyle "sessizliğini" bozdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Efteni Gölü Kuş Cenneti kademeli normalleşmeyle "sessizliğini" bozdu

Son dakika haberi! Efteni Gölü Kuş Cenneti kademeli normalleşmeyle 'sessizliğini' bozdu
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Düzce'deki Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle hareketlilik yaşanıyor.

Düzce'deki Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle hareketlilik yaşanıyor.

Göçmen kuşların mola verdiği sahalardan biri olan ve yaklaşık 150 türde kuşa ev sahipliği yapan 764 hektarlık alandaki kuş cenneti, salgın nedeniyle uzun süre sessiz kalmasının ardından eski günlerine dönmeye başladı.

Doğaseverler ve kuş gözlemcilerinin yanı sıra evlenen çiftlerin fotoğraf stüdyosu olan göl terası, doğal güzelliklerle birleşince güzel görüntüler oluşturuyor. Bazı kuşların yavrularını dünyaya getirdiği görülürken, sarı nilüferlerin açması da göle ayrı bir güzellik katıyor.

Çevresindeki güzellikler drone ile de görüntülenen göl, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Efteni Gölü Kuş Cenneti kademeli normalleşmeyle "sessizliğini" bozdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 17:26:18. #1.14#

title