Dışişleri'nden ABAD'ın başörtüsü kararına kınama
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Dışişleri'nden ABAD'ın başörtüsü kararına kınama

Dışişleri'nden ABAD'ın başörtüsü kararına kınama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri'nden ABAD'ın başörtüsü kararına kınamaDIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) Almanya'daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki kararı kınandı.

Dışişleri'nden ABAD'ın başörtüsü kararına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) Almanya'daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki kararı kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABAD'ın Almanya'daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki son kararının, din özgürlüğünü alenen ihlal ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Karar, İslam karşıtlığının ve Müslümanlara yönelik tahammülsüzlüğün Avrupa'da kurumsal ve hukuki bir kimliğe kavuşturulma çabalarının yeni bir örneğini oluşturmaktadır. Müslümanların hoşgörüsüzlük, nefret söylemi ve hatta şiddete maruz kaldıkları, yaygın şekilde damgalandıkları ve sosyo-ekonomik alanlarda dışlandıkları, özellikle Müslüman kadınların bu durumdan daha da olumsuz etkilendikleri bir vakıadır. İnkarı mümkün olmayan ve geçmişteki acı tecrübelerden ders alınmadığını gösteren bu tehlikeli eğilim Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonunun (ECRI) ve Birleşmiş Milletler Din ve İnanç Özgürlüğü Raportörü'nün raporlarında da vurgulanmaktadır. Hal böyleyken, Avrupa'yı rehin alan İslam düşmanlığının, ırkçılığın ve nefret zehrinin giderek yükseldiği bir dönemde, ABAD kararı, din özgürlüğünü yok saydığı gibi, ayrımcılığa da zemin ve hukuki kılıf kazandıracak bir nitelik taşımaktadır. Hukuken ve vicdanen yanlış, körükleyeceği İslam düşmanlığı bakımından tehlikeli söz konusu kararı kınıyoruz" denildi. 

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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