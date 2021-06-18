Son dakika haberi... Darbeyle görevinden alınan eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, vefatının ikinci yılında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Darbeyle görevinden alınan eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, vefatının ikinci yılında anıldı

Son dakika haberi... Darbeyle görevinden alınan eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, vefatının ikinci yılında anıldı
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Mursi Demokrasi Derneği, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve 2013 yılında askeri darbeyle görevinden alınan Muhammed Mursi'yi vefatının ikinci yılında anmak için çevrimiçi bir konferans düzenledi.

Mursi Demokrasi Derneği, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve 2013 yılında askeri darbeyle görevinden alınan Muhammed Mursi'yi vefatının ikinci yılında anmak için çevrimiçi bir konferans düzenledi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin sosyal medyadaki resmi sayfalarında yayınlanan konferansa eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve Filistin'deki İslam-Hristiyan Konseyi Üyesi din adamı Manuel Musallam da katıldı.

Konferansta konuşan Merzuki, eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin şehadetini andıklarını söyleyerek, Mursi'yi Arap ve İslam dünyasının kaybı olarak nitelendirdi.

Merzuki konuşmasında ayrıca, "Uğruna yaşadığı ve öldüğü hedefleri sürdürmek için buradayız ve Mursi'nin mirasıyla gurur duyuyoruz." dedi.

Konferansta Mursi'nin ailesi tarafından gönderilen ve gazeteci Muhammed Cemal Hilal tarafından okunan mesajda, "Şehid Mursi bizim için baba, ilham alınan lider, rol model ve aileydi." ifadelerine yer verildi.

Ailenin gönderdiği mesajda, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Mursi'ye destek olan tüm liderlere teşekkür edildi.

Mursi Demokrasi Derneği, Mursi'nin ailesi tarafından demokratik değerleri savunmak amacıyla 2020 yılının Haziran ayında İngiltere'de kurulmuştu.

Mısır'da 30 Haziran 2012'de yemin ederek göreve başladıktan bir yıl sonra kendisinin atadığı, dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi liderliğindeki Askeri Konsey tarafından 3 Temmuz 2013'de darbe ile görevinden alınan Mursi, "Hapishaneler Baskını" olarak bilinen davada 16 Haziran 2015'te idam cezasına çarptırılmıştı.

Mursi, hakkında verilen idam kararından tam 4 yıl bir gün sonra 17 Haziran 2019'da mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata varıldığını bildirdi
Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata varıldığını bildirdi
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Darbeyle görevinden alınan eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, vefatının ikinci yılında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 00:18:30. #1.16#

title