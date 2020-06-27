Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü
27.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:31

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınırken, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadelede iş birliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.

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Kaynak: AA

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