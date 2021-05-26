Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi gerçekleştirdiği toplantı tamamlandı. Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatıldığı video konferans toplantısına Netflix, Google, Amazon, Coca-Cola, Boeing ve Microsoft gibi 26 büyük şirketin yöneticileri katıldı.