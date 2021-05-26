Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi gerçekleştirdiği toplantı tamamlandı. Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatıldığı video konferans toplantısına Netflix, Google, Amazon, Coca-Cola, Boeing ve Microsoft gibi 26 büyük şirketin yöneticileri katıldı.

Hükümet, Türkiye'nin doğrudan yatırım çeken ülke konumunu pekiştirmesi için harekete geçti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüştü.

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferansla katıldığı ve katılımcılara hitap ettiği toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

26 DEV ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİ KATILDI

Toplantıya şu isimler katıldı:

  • Cargill Kıdemli Başkan Yardımcısı David Webster,
  • DowAksa üst yöneticisi (CEO) Douglas Parks,
  • Hilton Başkan ve CEO'su Chris Nassetta, MetLife Avrupa,
  • OrtaDoğu ve Afrika Başkanı Nuria Garcia,
  • Netflix üst düzey Finans Sorumlusu (CFO) Spencer Neumann,
  • Boeing Commercial Airplanes CEO'su Stan Deal,
  • Kellogg Company Başkan ve CEO'su Steven Cahillane,
  • Google Başkan Yardımcısı Ambassador Karan Bhatia,
  • GE Aviation Başkan ve CEO'su John Slattery,
  • Varian Medical Systems CEO'su Chris Toth,
  • PepsiCo Avrupa CEO'su Silviu Popovici,
  • Amazon Başkan Yardımcısı Susan Pointer,
  • Cheniere Energy Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Anatol Feygin,
  • Citi Başkan ve CEO'su David Livingstone,
  • P&G Avrupa Başkanı Loic Tassel,
  • Progress Rail Başkan ve CEO'su Marty Haycraft,
  • Tellurian Inc. Başkan ve CEO'su Octavio Simoes,
  • Medtronic Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Rob Ten Hoedt,
  • Archer Daniels Midland Başkanı İsmail Roig,
  • Microsoft Avrupa ve Ortadoğu Başkanı Samer Abu Ltaif,
  • Cisco Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Strateji Başkanı Michael Timmeny,
  • Honeywell Aerospace Başkan ve CEO'su Mike Madsen,
  • Nova Power Solutions Başkan ve CEO'su Steve Ziff,
  • The Coca-Cola Company Avrupa ve Ortadoğu Başkanı Jenny Stoichkova,
  • Johnson & Johnson Başkanı Giorgio Milesi
  • Baker Hughes Başkan Yardımcısı Zaher Ibrahim.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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