Son dakika haberi... Çelik: "Türkiye'nin Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastane açması, bu kriz döneminde...
Son dakika haberine göre Çelik: "Türkiye'nin Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastane açması, bu kriz döneminde içe kapanmayan tek ülke olduğunu göstermiştir.
03.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:31
Çelik: "Türkiye'nin Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastane açması, bu kriz döneminde içe kapanmayan tek ülke olduğunu göstermiştir."
Kaynak: AA