Son dakika haberi... Çelik: "Türkiye'nin Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastane açması, bu kriz döneminde...
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Son dakika haberi... Çelik: "Türkiye'nin Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastane açması, bu kriz döneminde...

Son dakika haberine göre Çelik: "Türkiye'nin Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastane açması, bu kriz döneminde içe kapanmayan tek ülke olduğunu göstermiştir.

Son dakika haberi... Çelik:
03.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:31

Çelik: "Türkiye'nin Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastane açması, bu kriz döneminde içe kapanmayan tek ülke olduğunu göstermiştir."

Kaynak: AA

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