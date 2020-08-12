Son dakika haberi: Çamura saplanan ineğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
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Son dakika haberi: Çamura saplanan ineğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Son dakika habere göre Çamura saplanan ineğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti Adana'nın Kozan ilçesinde su içmek için indiği derede çamura saplanan inek, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vinç yardımıyla kurtarıldı.

12.08.2020 22:16 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:52

Çamura saplanan ineğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde su içmek için indiği derede çamura saplanan inek, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vinç yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesi'nde Hüseyin Sürer'e ait inek, su içmek için indiği dereden çıkamayıp mahsur kalarak çamura saplandı. İnek sahibi Sürer, kendi çabasıyla ineğini dereden kurtaramayınca itfaiye ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği çıkarmak için olay yerine vinç çağırdı.Vinç yardımıyla kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

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Son dakika haberi: Çamura saplanan ineğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Kaynak: İHA

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