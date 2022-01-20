Son dakika haberi | Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 34 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'da yaklaşık bin polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

BURSA'da yaklaşık bin polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak'ta Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık bin polisin görev aldığı operasyonda, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Kapılar koçbaşı ile kırılıp girilen evlerde 42 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 34'ü 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.