Son dakika haberi: Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 bin 568 Gelen son dakika haberine göre Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

Brezilya'da koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 32 bin 568'e ulaştı.

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 568'e yükseldiği duyuruldu. Worldometers verilerine göre, ülkede toplamda 584 bin 562 vakanın tespit edildiği, bunlardan 266 bin 132'sinin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 285 bin 862 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA