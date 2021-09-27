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Son dakika haberi... Beyoğlu'nda torbacılara yönelik operasyon: 37 şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda torbacılara yönelik operasyon: 37 şahıs gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Beyoğlu'nda sokak satıcısı ve torbacı tabir edilen şahıslara yönelik operasyonda, 37 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda sokak satıcısı ve torbacı tabir edilen şahıslara yönelik operasyonda, 37 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da, çok sayıda uyuşturucu maddesi ve 16 adet fişek ele geçirildi. Helikopter destekli operasyon anı kameraya yansıdı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Beyoğlu'nda sokak satıcısı ve torbacı tabir edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 37 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 12 kilogram metamfetamin, 7 gr Esrar, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, 622,2 gram toz esrar, 16 adet fişek ele geçirildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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