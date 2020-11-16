Son dakika haberi | BES fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | BES fonu istatistikleri

16.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:09
Son dakika haberi | BES fonu istatistikleri

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,3126220060
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,86552826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,48220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,2429272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,4111610312
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2528244
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,3816016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1116160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Azerbaycan Agrar Sigorta Fonu ilk poliçesini düzenledi
Azerbaycan Agrar Sigorta Fonu ilk poliçesini düzenledi
Son dakika haberi! Borsa ilk yarıda yükseldi
Son dakika haberi! Borsa ilk yarıda yükseldi
Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürünleri ihracatı başladı
Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürünleri ihracatı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Haydar Akar Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Sibel Can Mert Fırat Demet Akalın
Spor Mert Günok Deniz Türüç Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Daha Fazla Medya Çocuk Rusya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | BES fonu istatistikleri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 15:20:08. #1.15#
title