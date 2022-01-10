Son dakika haberi | Batman'da pikap ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi | Batman'da pikap ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Batman'da pikap ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'ın Hasankeyf ilçesinde pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 77 AAV 630 plakalı minibüs ile 34 JB 5955 plakalı pikap, ilçenin Kavaklı mezrası mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Benzin istasyonunda yakıt alan araç bir anda alev aldı

Benzin istasyonunda yakıt alan araç bir anda alev aldı

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

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