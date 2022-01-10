Son dakika haberi | Batman'da pikap ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 77 AAV 630 plakalı minibüs ile 34 JB 5955 plakalı pikap, ilçenin Kavaklı mezrası mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

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