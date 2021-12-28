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Son dakika haberi | Batman'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk, suyu kuyusunda ölü bulundu

Son dakika haberi | Batman'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk, suyu kuyusunda ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... BATMAN (İHA) – Batman'ın Beşiri ilçesinde dün kaybolan 2 yaşındaki çocuk, su kuyusunda ölü bulundu.

BEŞİRİ, BATMAN (İHA) - BATMAN (İHA) – Batman'ın Beşiri ilçesinde dün kaybolan 2 yaşındaki çocuk, su kuyusunda ölü bulundu.

Olay, Beşiri ilçesi Beşpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün, 2 yaşındaki S.G., evinin çevresinde oyun oynarken ortadan kayboldu. Ailenin haber vermesiyle jandarma ekipleri ile arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda S.G.'nin evine yakın yerde bulunan su kuyusuna düştüğü tespit edildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde S.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

S.G., otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BATMAN

Son dakika haberi | Batman'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk, suyu kuyusunda ölü bulundu

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