Son dakika haberi... Başkan Özlü, Düzce'yi turizm kenti yapmakta kararlı

Gelen son dakika haberine göre Bölgenin en önemli turizm alanlarından olan Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı için başlatılan ihale süreci tamamlandı.

Bölgenin en önemli turizm alanlarından olan Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı için başlatılan ihale süreci tamamlandı. Pazarlık usulü gerçekleştirilen ihale sonucunda Düzce Belediyesi 5+5 yıllığına yeniden bölgenin işletme hakkını aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin çehresini değiştirmek adına gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra turizm konusunda da atılımlar yaparak Düzce'yi cazibe merkezi haline getirmek için kararlı adımlar atıyor. İşletme hakkı Düzce Belediyesinde olan ve yeniden ihale sürecine girilen Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı alanı için başlatılan ihale süreci sonuçlandı. Başkan Özlü'nün girişimleri ile Bölgenin işletme hakkı yeniden Düzce Belediyesinin oldu.

BELTUR tarafından işletilecek

Düzce Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı alanının ihalesi tamamlandı. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği (DSKİY) ile Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre "Pazarlık Usulü" gerçekleştirilen ihale sonucunda Düzce Belediyesi, 5+5 yıllığına bölgeyi yeniden kiralamış oldu.

Yapılan kiralama kapsamında 100 dönümlük alan üzerinde bulunan Samandere Şelalesi Kapı Girişi, Kır Lokantası ve Büfe'nin işletmesi Düzce Belediyesi iştiraklerinden BELTUR tarafından mevcut haliyle işletmeciliğine devam edilecek.

"İlimizin ve ülkemizin turizmine sunacağız"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Samandere Şelalesi, Türkiye'nin tescil edilen ilk tabiat anıtlarındandır. Anıt ağaçlar, üç adet şelalenin yanı sıra cadı kazanı adı verilen derin bölümde yine tescillidir. Muhteşem bir doğa güzelliğine sahip olan bölgemizi Düzce'mize yakışacak şekilde düzenleyerek, ilimizin ve ülkemizin turizmine sunacağız. 2021 yılı her alanda Düzce'nin marka kent olması adına atacağımız adımlara sahne olacak. Turizm alanında yeni proje çalışmalarımız devam ediyor. Süreç içerisinde bunları da kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı