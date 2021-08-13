Son dakika haberi! Bartın'da selin en çok etkilediği Zafer köyü havadan görüntülendi

Son dakika haberler... Bartın'da meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyünde yaralar sarılıyor.

Bartın'da meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyünde yaralar sarılıyor. Bartın-Karabük karayolunun yeniden ulaşıma açılması için bölgede iş makineleri çalışıyor. Köy havadan drone ile görüntülendi.

Kentte meydana gelen ve metrekareye 318 kilogram yağış bırakan aşırı yağışlar sonrası yaralar sarılıyor. Sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Selin ardından elektriğin verilemediği köyde ekipler yıkılan direkleri onarırken bir taraftan da enerji nakil hatlarını tamir ediyor. Vatandaşların ekiplere yardım ettiği bölgeye çok sayıda su ihtiyacının karşılanabilmesi için su tankeri gönderildi. İtfaiye araçları ve tankerlerle köy meydanı yıkanarak çamurlardan arındırılıyor. Sel sularının toprak ve kaya parçalarını köy meydanına kadar taşıması üzerine bölgeye çok sayıda kepçe ve kamyon gönderildi. Köy camisi ve Kur'an Kursu da selden etkilenen binalar arasında yer aldı.

Öte yandan Zafer köyündeki çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Diğer yandan Bartın-Karabük yolundaki heyelanda çalışmalar sürüyor. Yolun bir bölümünün çökmesiyle birlikte ulaşım, açılan servis yolundan sağlanıyor. Akörensöküler köyünde sel sularına kapılan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor.

(Onur Altındağ - Yasin Erdem/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı