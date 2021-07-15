Son dakika haberi: Balıkesir'de polisten 22 şahsa gözaltı
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Son dakika haberi: Balıkesir'de polisten 22 şahsa gözaltı

Son dakika haberi: Balıkesir'de polisten 22 şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6'sı tutuklandı ve Narkotik polislerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında da 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6'sı tutuklandı ve Narkotik polislerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında da 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye, Erdek İlçelerinde 14.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlarda aranan 14 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 14.07.2021 tarihinde İl Merkezi, Edremit ve Ayvalık İlçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada, 8 şüpheli şahıs yakalanmış, 2 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 6 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 89 adet sentetik ecza hap, 18,39 gram metamfetamin, 30,10 gram sentetik kannabinoid ile 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. - BALIKESİR

Son dakika haberi: Balıkesir'de polisten 22 şahsa gözaltı
Son dakika haberi: Balıkesir'de polisten 22 şahsa gözaltı
Son dakika haberi: Balıkesir'de polisten 22 şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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