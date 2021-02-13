Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı desteği 53 milyar TL'ye yaklaştı

Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı desteği 53 milyar TL'ye yaklaştıAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımların 53 milyar TL'ye yaklaştığını duyurdu.

Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı desteği 53 milyar TL'ye yaklaştı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımların 53 milyar TL'ye yaklaştığını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlar 53 milyar TL'ye yaklaştı" dedi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı