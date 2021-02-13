Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı desteği 53 milyar TL'ye yaklaştı
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Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı desteği 53 milyar TL'ye yaklaştı

13.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:22
Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı desteği 53 milyar TL'ye yaklaştı

Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı desteği 53 milyar TL'ye yaklaştıAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımların 53 milyar TL'ye yaklaştığını duyurdu.

Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı desteği 53 milyar TL'ye yaklaştı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımların 53 milyar TL'ye yaklaştığını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlar 53 milyar TL'ye yaklaştı" dedi.

ANKARA,


Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı desteği 53 milyar TL'ye yaklaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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