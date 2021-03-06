Son dakika haberi: Bakan Kurum, Bartın AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması
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Son dakika haberi: Bakan Kurum, Bartın AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

06.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:08
Son dakika haberi: Bakan Kurum, Bartın AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 yılında yapılacak genel seçimin önemli olduğunu belirterek, "Kapı kapı, mahalle mahalle köy köy gezip vatandaşlarımızın talepleri, ihtiyaçları neyse onları dinleyeceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 yılında yapılacak genel seçimin önemli olduğunu belirterek, "Kapı kapı, mahalle mahalle köy köy gezip vatandaşlarımızın talepleri, ihtiyaçları neyse onları dinleyeceğiz." dedi.

AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kurum, İl Başkanı Turhan Kalaycı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile de görüşen Kurum, partililerle bir araya geldi.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Bitlis'te helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Bartın'da eğitimden sağlığa sanattan spora, çevre ve şehircilik hizmetlerine, turizm ve tarım sektörüne bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyar liralık hizmetler gerçekleştirildiğini aktaran Kurum, milletin gönlüne dokunabilmenin önemli olduğunu söyledi.

Kurum, yatırım ve eser yapma mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizerek, kentin her türlü ihtiyacını gidermek üzere hazır olduklarını belirtti.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alana ilişkin kararları kentin yöneticileriyle aldıklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Amacımız güçlü Türkiye için güçlü Bartın'ı inşa etmektir. Bunu hep birlikte yapacağız. 2023 seçimleri çok önemli bir seçim. İnşallah 2023'e giden yolda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 19 yıllık o AK Parti iktidarı anlayışını, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, dünyadaki tüm mazlumların lideri, onların eli gözü kulağı olan Cumhurbaşkanımızı inşallah 2023 yılında yeniden seçmek, yeni 19 yıllara başlamak üzere çok çalışacağız. Kapı kapı, mahalle mahalle köy köy gezip vatandaşlarımızın talepleri ihtiyaçları neyse onları dinleyeceğiz."

Bakan Kurum, kentteki yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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