Son dakika haberi... Bakan Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Almanya'da

Gelen son dakika haberlerine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya geldi.

Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz Sn. İbrahim Kalın ile birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'dayız. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Peter Altmaier ve Almanya Federal Hükümeti Turizm Komiseri Sn. Thomas Bareiss ile Berlin'de bir araya geldik. Turizm alanında önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğumuz verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı