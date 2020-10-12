Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti
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Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti

12.10.2020 19:42 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:53

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti
Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti
Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti
Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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