Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.