Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti
12.10.2020 19:42 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:53
Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.
Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim'i kabul etti
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı