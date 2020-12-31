Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı

31.12.2020 05:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 05:37

Bahçelievler'de sürücüsünün drift ve hız yaptığı iddia edilen bir otomobilin markete girmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler'de sürücüsünün drift ve hız yaptığı iddia edilen bir otomobilin markete girmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Rehber Caddesi'nde seyir halinde sürücüsünün drift yaptığı öne sürülen 06 SGR 18 plakalı otomobil, 5 katlı binanın girişindeki marketin vitrininden içeri girdi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil tutuştu ve marketin iç kısmında yangın başladı. Hızla ilerleyen yangın binanın dış cephesine ve caddede bulunan başka bir otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binadaki ve 2 otomobildeki yangını söndürdü.

Görgü tanıkları yangına sebep olan otomobilin içinde bulunan 4 kişinin, olay yerinden kaçtığını söyledi.

Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı
Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı
Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı
Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Eser Yenenler Burak Özçivit
Spor Ryan Babel Güven Yalçın Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçelievler'de otomobil markete girdi, yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 05:37:52. #1.14#
title