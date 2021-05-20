Son dakika... Bağcılar'da koronavirüse rağmen meşaleli halaylı asker eğlencesi

Son dakika haberleri: BAĞCILAR'da, koronavirüs tedbirlerine rağmen bir araya gelen grup gece geç saatlere kadar asker eğlencesi düzenledi.

BAĞCILAR'da, koronavirüs tedbirlerine rağmen bir araya gelen grup gece geç saatlere kadar asker eğlencesi düzenledi. Meşalelerin yakılıp, halayların çekildiği maskesiz mesafesiz eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koronavirüs pandemisi ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, Bağcılar'da dün tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Fezvi Çakmak Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesimde bir araya gelen grup, gece geç saatlere kadar meşaleler eşliğinde halay çekip dans etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle beraber, grup dağıldı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı