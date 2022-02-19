Son dakika haberi... Aziz Sancar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Prof. Dr. Aziz Sancar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gençlerle bir araya geldi. Gençlerden gelen bir soru üzerine Sancar, "Yaptığınız sunumdan gördüğüm kadarıyla bir şey istemezdim. Bu sağlanan imkanların ötesinde ben bir şey istemezdim" dedi.

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın merkez binasında bir araya geldi. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Abdülhamid Han Fen Lisesi, Şehit Ali Er Anadolu Lisesi, Şehir Yavuz Çoban Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aksaray İmam Hatip Lisesi, 75. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nden katılan 43 genç, toplantı salonunda bakanlığın gençlerle ilgili plan ve projelerini anlattığı sunumun ardından Sancar'a sorularını sordu.

Ülkenin dört bir yanındaki gençlerle beraber olduklarını belirten Kasapoğlu, "Olağanüstü projeler ve hayal dünyaları olan gençlerimizle, bilimin peşinden koşan gençlerimizle beraberiz. Gençlerimizle ve önderi bilim insanlarıyla daha iyi yarınlara koşacağız. Her gencimiz bizim için hazine. Bu memleketin çocuklarını bu anlamda tecrübesi birbirinden kıymetli sizler gibi büyüklerin rehberliğinde yetiştirmek bakanlığımızın en büyük motivasyonlarından biri" diye konuştu.

" Türkiye'de çok güzel üniversitelerimiz var çok iyi eğitim alabilirsiniz"

Mardin'de doğduğunu ve ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenimini Türkiye'de gördüğünü altını çizen Aziz Sancar, " Türkiye'de çok güzel eğitim görebilirsiniz. Onu vurgulamak istiyorum. Son zamanlarda bazı anne babalardan biliyorum, çocuklarını illa dış ülkelere göndermek istiyorlar. Türkiye'de çok güzel üniversitelerimiz var. Çok iyi eğitim alabilirsiniz. Ben çok güzel eğitim aldım Türkiye'de. Benim zamanımda Türkiye'de ileri derecede bilim yapmak zordu. Ben bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim. Bilim yapmayı ben iç hastalıkları hocam Muzaffer Aksoy'dan öğrendim. Onun gibi çok değerli bilim insanlarımız her alanda var. Onlarla bilim yapmayı öğrenebilirsiniz. Dışarı çıkmayı dış ülkelere giymeyi tavsiye ederim ama Türkiye'yi unutmayın. Türkiye'ye borcunuz var ama aslında borcu değil. Türkiye kalbimdedir. Dünyanın neresine gidersem gideyim Türkiye kalbimdedir. Türkiye'nin bir parçasıyım. Umarım sizlerde öyle düşünürsünüz. Avrupa'ya, Amerika'ya, Japonya'ya gidebilirsiniz ama Türk olduğunuzu unutmayın" değerlendirmelerinde bulundu.

"Türk olmanın bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır"

Türkiye'de ve tüm dünyada bilimde başarılı olduğu için saygı gördüğünü aktaran Sancar, "Türk olmanın bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır. Ben Türkiye'nin her kesiminde saygı görüyorum aynı zamanda dünyanın her yerinde de saygı görüyorum. Çünkü bilimde başarılı oldum. Kendinize, ülkenize saygınlık kazandırmak istiyorsanız elinizden geldiği kadar ne yapıyorsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın. Spor yapmayı da unutmayın. Benim gibi kaleci olmaya çalışmayın, kalecilik zor iş. Hem vücüdu hem beyni dinç tutar spor. Burada sizleri görmek, Türkiye'nin bu derece geliştiğini görmek gerçekten beni sevindiriyor, umutlandırıyor. İnşallah sizin kuşak, benim kuşağın 10 misli daha iyisini yapar. Türkiye'mizi dünyanın en üst ülkelerinden biri yapar" ifadelerini kullandı.

"Orta Asya Türk Devletleri de bize bakıyor"

Türk dünyasına önem verilmesi gerektiğini dile getiren Sancar, "Türk dünyası var, sadece Türkiye değil. Onlar bize bakıyor. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan. Orta Asya Türk Devletleri de bize bakıyor. Onları da unutmayın, onlarla iş birliği yaparsa Türk dünyası, dünyanın en güçlü kutuplarından biri olabilir" dedi.

"Bu sağlanan imkanların ötesinde ben bir şey istemezdim"

Bir öğrencinin sorduğu "Bakandan bir şey isteseydiniz ne olurdu?" sorusuna Sancar, "Yaptığınız sunumdan gördüğüm kadarıyla bir şey istemezdim. Bu sağlanan imkanların ötesinde ben bir şey istemezdim. Ben bunu gerçekten söylüyorum. Benim zamanımda bu gibi organizasyonlar teşkilatlar yoktu. Bunları görünce gerçekten memnun oldu. TeknoFest'te gördüklerim beni çok mutlu etti. O yüzden başka bir şey istemezdim" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor