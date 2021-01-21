Son dakika haberi! Atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı Japonya'da gökyüzünü aydınlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı Japonya'da gökyüzünü aydınlattı

21.01.2021 07:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 07:18
Son dakika haberi! Atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı Japonya'da gökyüzünü aydınlattı

Gelen son dakika haberine göre Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu.

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kamu yayıncısı NHK'nin Osaka'daki yayın istasyonunun çatı kamerası, göktaşının yere düşerken birkaç saniye içinde güçlü ışık saçtığını görüntüledi.

NHK ayrıca ateş topunun ülkenin Kanto, Tokai, Kinki bölgesi eyaletlerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini de yayınladı.

NHK'ye konuşan başkent Tokyo'daki Hiratsuka Şehir Müzesi Müdürü Daiçi Fujii, ateş topunun bir asteroidin atmosferde yanması sonrası ortaya çıkan parçasının yeryüzüne düşerken saçtığı ışık olduğunu söyledi.

Olağan bir meteora kıyasla ateş topunun daha düşük hızda seyrettiğini ve bir ay gibi parladığını kaydeden Fujii'nin kayda aldığı görüntüler, ateş topunun yeryüzüne yaklaşırken ışığını daha güçlü saçtığını ve bir anda yok olduğunu gösterdi.

Ateş topunun görüntüleri başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletinin Fuji kentindeki bir kameraya da yansıdı.

Güçlü ışık yayan ateş topu, çok sayıda kişinin sosyal medyada paylaşımlar yapmasına neden oldu.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Gülben Ergen Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Joe Biden Beyaz Saray Denizlispor Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı Japonya'da gökyüzünü aydınlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 07:19:44. #1.14#
title