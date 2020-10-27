Son dakika haberi: Antalya'da çıkan orman yangınları söndürüldü
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Son dakika haberi: Antalya'da çıkan orman yangınları söndürüldü

27.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:30
Son dakika haberi: Antalya'da çıkan orman yangınları söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 3 ayrı bölgede çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 3 ayrı bölgede çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yeniköy, Karavca ve Hacıali mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangınlarda yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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