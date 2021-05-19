Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "İstikbal mücadelemiz, milletimizden aldığımız güçle, şehitlerimizden aldığımız ilhamla, azim ve kararlılık...
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Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "İstikbal mücadelemiz, milletimizden aldığımız güçle, şehitlerimizden aldığımız ilhamla, azim ve kararlılık...

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: 'İstikbal mücadelemiz, milletimizden aldığımız güçle, şehitlerimizden aldığımız ilhamla, azim ve kararlılık...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle kazanımlarını arttırmakta, birlik ve bütünlük içinde muasır medeniyet yolculuğunu sürdürmektedir.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle kazanımlarını arttırmakta, birlik ve bütünlük içinde muasır medeniyet yolculuğunu sürdürmektedir. O gün nasıl ki istiklalimiz için büyük bedeller ödenmiş ise bugün de istikbalimiz için büyük bedeller ödenmekte; istikbal mücadelemiz, milletimizden aldığımız güçle, şehitlerimizden aldığımız ilhamla, azim ve kararlılık içerisinde sürdürülmektedir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özkan, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşü olduğunu belirterek, "19 Mayıs'ta canlanan milli ruh, bizlere ilham olmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle, kazanımlarını arttırmakta, birlik ve bütünlük içinde muasır medeniyet yolculuğunu sürdürmektedir. O gün, nasıl ki, istiklalimiz için büyük bedeller ödenmiş ise, bugün de istikbalimiz için büyük bedeller ödenmekte; istikbal mücadelemiz, milletimizden aldığımız güçle, şehitlerimizden aldığımız ilhamla, azim ve kararlılık içerisinde sürdürülmektedir. Bu süreçte kuşkusuz, genç nesillerimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Çünkü güçlü Türkiye idealini yaşatacak ve geleceğe taşıyacak olan gençlerimizdir. Bu sebeple AK Parti olarak en önemli önceliğimiz gençlerimizin yarınlara en güzel şekilde hazırlanmasına imkan sağlamak, onlara demokratik ve müreffeh bir ülke bırakmaktır. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, gençlerimizin ve aziz milletimizin Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "İstikbal mücadelemiz, milletimizden aldığımız güçle, şehitlerimizden aldığımız ilhamla, azim ve kararlılık... - Haberler
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