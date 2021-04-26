Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kobani davasına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kobani davasına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kobani davasına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargıladığı davayı,...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargıladığı davayı, "Dileğimiz, bu cinayetlerin tüm sorumlularının hukuk önünde hak ettikleri biçimde cezalandırılmalarıdır." şeklinde değerlendirdi.

Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2014 yılının Ekim ayında, terör örgütü PKK ve HDP'nin yöneticileri tarafından, Suriye'deki "Kobani" (Ayn el-Arab) bölgesinde DEAŞ ile PKK'nın Suriye kolu PYD arasındaki çatışmalar bahane edilerek Türkiye sınırları içerisinde sokak eylemlerinin başlatıldığını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ sebep gösterilerek dünya genelinde İslam'a karşı başlatılan linç kampanyasına iştirak eden HDP'nin "6-8 Ekim Olayları" olarak bilinen eylemlerde, hem hükümeti hem de halkı hedef gösterdiğini ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"İslamofobik söylemlerle alevlendirilen eylemler neticesinde 37 vatandaşımız şehit edildi. 16 yaşındaki gencimiz Yasin Börü, terör örgütü DAEŞ'ten hiçbir farkı olmayan şekilde, alçakça ve vahşice katledildi. Bizzat dönemin HDP eş başkanlarının terör örgütü PKK ile ortaklaşa biçimde tertiplediği bu cinayet eylemlerinin duruşmasına bugün başlandı. Dileğimiz, bu cinayetlerin tüm sorumlularının hukuk önünde hak ettikleri biçimde cezalandırılmalarıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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