Son dakika haberi: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon sınırında
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Son dakika haberi: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon sınırında

03.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:00
Son dakika haberi: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon sınırında

Son dakika habere göre Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken, ölenlerin sayısı 104 bin 604'e ulaştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken, ölenlerin sayısı 104 bin 604'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 3 milyon 946 bin 620'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 509 bin 632'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 104 bin 604'e çıktı.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında dün ve bugün çok sayıda ülke ise ilk parti aşıları teslim aldı. Aşıları alan ülkeler arasında Kenya, Sudan, Nijerya, Ruanda, Gambiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Angola var.

Kıtada şimdiye kadar Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi ve Zimbabve kitlesel aşılamaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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