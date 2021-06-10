Son dakika haberi... Adıyaman, güneşi ekonomiye kazandırıyor
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Son dakika haberi... Adıyaman, güneşi ekonomiye kazandırıyor

Son dakika haberi... Adıyaman, güneşi ekonomiye kazandırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Türkiye'nin en iyi güneş alan ilk 5 ili arasında yer alan Adıyaman'da tarlaları Güneş Enerji Santralleri (GES) kapladı.

Türkiye'nin en iyi güneş alan ilk 5 ili arasında yer alan Adıyaman'da tarlaları Güneş Enerji Santralleri (GES) kapladı.

Son yıllarda önemi artan yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş enerjisi, çevre dostu ve bedava olması nedeniyle yatırımcı tarafından tercih ediliyor. Devlet tarafından 10 yıl alım garantili olan güneş enerjisi işletmelerinin sayısı son yıllarda arttı.

Türkiye'nin günlük güneşlenme süresi 7,5 saat iken, Adıyaman 8,11 saat günlük güneşle süresiyle Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. Adıyaman, yılın 286 günü güneş alıyor. Adıyaman, 134 adet güneş enerji santrali, kurulu gücü 109,5 megavat elektrik enerjisi üretimiyle ülkenin cari açığının kapanmasına katkı sağlıyor. Sadece kurulu gücü olan güneş enerji santralleri değil, son yıllarda fabrikaların çatıları da güneş panelleriyle doldu. İşletmeler kendi elektriklerini kendileri üretiyor. Petrol ve mermer rezervi gibi yeraltı kaynakları ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Adıyaman, güneş enerji santralleriyle de bu katkısını katlayarak arttırıyor.

Dünya'da enerjinin ekonomiye yön verdiğini kaydeden Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman'ın güneş enerjisi ile ülke ekonomisine katma değer kattığını vurguladı. Başkan Uslu, "Adıyaman, yılda 286 gün güneş gören, güneş enerjisi için çok kullanışlı olan Türkiye'de ki 5 ilden bir tanesidir. Dünya'da en önemli sektör enerji ve petroldür. Petrolü olan ülkeler her zaman zengin olarak bilinir. İşte tam da bu noktada ülkemiz yılda 87 milyon ton petrole eşdeğer enerji elde ediyor. Güneş enerji santralleri işadamları için de çok cazip bir yatırım, stratejik bir yatırım. Yerli panellerle yola çıktığınız zaman bu ülkenin bir taraftan dışa bağımlılıktan kurtarıyorsun, bir taraftan da katma değer üretiyorsun. Bütün bunları bir araya getirdiğin zaman işte zenginlik. Ben inanıyorum eğer biz bu ülkede millileşirsek şu kaynaklarımızı gün yüzüne çıkartırsak Allah'ın izniyle belki 5-10 sene sonra bu ülkenin önünü kimse tutmayacak" dedi.

Güneş Enerji Santrali kuran İşadamı Abdullah Eroğlu ise güneş enerjisinin cazip bir yatırım olduğunu, devletin 10 yıl olan alım garantisini 15 yıla çıkartması gerektiğini belirterek, "Biz burada 2017 Aralık ayından beri üretimdeyiz. Yaklaşık yılda 1 milyon 700 bin kilovat elektrik üretiyoruz. Tabi üretimde güneş kalitesinin de çok önemi var. Adıyaman'ın güneş kalitesini yatırıma döndürmek için biz böyle bir yatırım gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisinin bitmeyen ve çevre dostu olduğunu vurgulayan Çevre Mühendisi Fırat Durmaz, "Tamamen çevre dostu yenilenebilir, daimi olan bir enerji türüdür. Hem çevreye zarar vermeden hem de ihtiyaçlarımızı bu şekilde karşılayabiliyoruz. Hatta çevreye zararından ziyade faydası bile söz konusudur. Güneş panelleri karbon emisyonunu da azalttığı için çevreye faydalıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son dakika haberi... Adıyaman, güneşi ekonomiye kazandırıyor
Son dakika haberi... Adıyaman, güneşi ekonomiye kazandırıyor
Son dakika haberi... Adıyaman, güneşi ekonomiye kazandırıyor
Son dakika haberi... Adıyaman, güneşi ekonomiye kazandırıyor
Son dakika haberi... Adıyaman, güneşi ekonomiye kazandırıyor
Son dakika haberi... Adıyaman, güneşi ekonomiye kazandırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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