Son dakika haberi! ABD'ye çelik ihracatı Temmuz'da yüzde 82 yükseldi Son dakika haberine göre Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı Temmuz'da yıllık bazda yüzde 82 artışla 5.3 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı Temmuz'da yıllık bazda yüzde 82 artışla 5.3 milyon dolara yükseldi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) verilerine göre, Temmuz'da yıllık bazda demir ve demirdışı metaller ihracatı yüzde 5.8 artışla 54.6 milyon dolardan 57.7 milyon dolara çıkarken, çelik ihracatı yüzde 30 gerileyerek 178 milyon dolardan 125 milyon dolara düştü.

Böylece aynı dönemde toplam çelik, demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 21.5 düşüşle 232.6 milyon dolardan 182.7 milyon dolara geriledi.ADMİB'den yapılan açıklamaya göre, bu dönemde sektörün en önemli pazarlarından Irak'a olan ihracat yüzde 45 artışla 22 milyon dolara, Mısır'a yapılan ihracat yüzde 41 artışla 15 milyon dolara, Fas'a yapılan ihracat yüzde 31 artışla 7 milyon dolara çıktı.Açıklamada, "Almanya, İspanya gibi önemli pazarlarda gerileme olmasına rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk çeliğine karşı uyguladığı yüzde 50'lik gümrük vergisinin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulunması sonrasında, ABD'ye olan ihracat yüzde 82 artarak 5.3 milyon dolar oldu" denildi.

Sanayicinin koronavirüse karşı önlemlerini hızlıca aldığını ve pandemi döneminde de üretime devam ettiğini belirten ADMİB Başkan Yardımcısı Adnan Ersoy Ulubaş, "Orta Doğu ülkelerine ihracat artışımız sevindirici. AB pazarında toparlanma başladı ve pandemi döneminde hammadde, aramalı üretimine de ara veren AB'nin demir ve çelik ihtiyacını en üst standartlardaki ürünlerimizle hızlıca karşılayabilecek güçteyiz" diye konuştu. (Tablo)

Kaynak: DHA