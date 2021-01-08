Son dakika haberi: ABD, Eş-Şebab'ı vurdu: 5 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: ABD, Eş-Şebab'ı vurdu: 5 ölü

08.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:40
Son dakika haberi: ABD, Eş-Şebab'ı vurdu: 5 ölü

Son dakika haber: ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Saha Wayne bölgesinde dün yapılan hava saldırısında, aralarında tanınan Eş-Şebab liderlerinin de olduğu isimlerin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, öldürülen 5 isim arasında daha önce ABD ve Somali güçlerine karşı düzenlenen bir saldırıya karıştığından şüphelenilen bir ismin de olduğu belirtildi.

Saldırıda sivillerin zarar görmediği aktarıldı.

ABD, geçen yıl, Somali'de 50'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay, Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatını vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Cuma Kongre Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: ABD, Eş-Şebab'ı vurdu: 5 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 19:42:47. #1.14#
title