Son dakika haber: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı

26.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:24
Son dakika haber: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı.

Dün güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan terör şüphelisi M.K. ve H.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cemre Kemer Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:31:28. #1.15#
title