Son dakika haber: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı
26.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:24
Son dakika gündem haberi: Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı.
Dün güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan terör şüphelisi M.K. ve H.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin