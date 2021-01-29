Son dakika haber... Yozgat'ta ambulans ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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Son dakika haber... Yozgat'ta ambulans ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

29.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:32
Son dakika haber... Yozgat'ta ambulans ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haberler... Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si sağlık personeli 3 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si sağlık personeli 3 kişi yaralandı.

İstasyondan Yerköy Devlet Hastanesine hasta almaya giden Haydar Ş. yönetimindeki 66 DK 770 plakalı ambulans, Haşim Kılıç Mahallesi Hastane Kavşağı'nda, Ömer Y'nin kullandığı 38 JC 385 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile ambulanstaki sağlık görevlisi Zeliha Ş. yaralandı.

Yaralılar, Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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