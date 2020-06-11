Son dakika haber: Yaylada sürüsüyle doluya yakalandı
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Son dakika haber: Yaylada sürüsüyle doluya yakalandı

Son dakika haberleri: Tokat'ın Almus ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Son dakika haber: Yaylada sürüsüyle doluya yakalandı
11.06.2020 19:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:34

Tokat'ın Almus ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Bir çoban da yaylada otlattığı koyun sürüsü ile dolu yağışına yakalandı.

Tokat'ta akşam saatlerinde aralıklarla gök gürültülü yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerine dolu yağışına bıraktı. Almus ilçesine bağlı Sarıgöl Yaylası'nda da dolu bir anda etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle koyunlar kaçıştı. Cep telefonu kamerası ile dolu yağışını görüntüleyerek o anları anlatan çoban Sinan Yücetaş, hayvanları dolu yağışından zor kurtardıklarını, havanın tekrar bozmasından endişe ettiklerini dile getirdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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