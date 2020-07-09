Son dakika haber: Voleybolda Altyapı Kadın Milli Takımlar Menajerliği'ne Ecem Türker getirildi Son dakika haberleri... Türkiye Voleybol Federasyonu, Altyapı Kadın Milli Takımlar Menajerliği'ne Ecem Türker'i getirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Altyapı Kadın Milli Takımlar Menajerliği'ne Ecem Türker'i getirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Milli takımlar teknik ve idari kadrosunu oluşturmaya devam eden Türkiye Voleybol Federasyonu, Altyapı Kadın Milli Takımlar Menajerlik görevine Ecem Türker'i getirdi." denildi.

Açıklamada, Ecem Türker'in aynı zamanda Türkiye Voleybol Federasyonu Kurumsal İletişim ve Pazarlama Birimi'nde yönetmen yardımcısı görevini de sürdüreceği belirtildi.

Ecem Türker

1992 İstanbul doğumlu Ecem Türker, voleybola Fenerbahçe altyapısında başladı ve A takıma kadar yükseldi.

Ecem Türker, Fenerbahçe'de görev aldıktan sonra Ataşehir Belediyesi, Maltepe Yalı, Yeşilyurt ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giydi.

Kaynak: AA