Terör saldırısının görgü tanığı Mikail Özen, yaşadıklarını anlattı
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Terör saldırısının görgü tanığı Mikail Özen, yaşadıklarını anlattı

03.11.2020 21:19 | Son Güncelleme: 03.11.2020 21:46

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin öldüğü terör saldırısına tanık olan Mikail Özen, yaşadıklarını anlattı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin öldüğü terör saldırısına tanık olan Mikail Özen, yaşadıklarını anlattı.

AA muhabirine konuşan Özen, arkadaşı Recep Tayyip Gültekin ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürürlüğe girecek önlemler öncesinde biraz zaman geçirmek için turistlerin yoğun ilgi gösterdiği birinci bölgeye gittiklerini söyledi.

Özen, arabalarını park eder etmez silah seslerini duyduklarını belirterek, seslere doğru yönelen arkadaşı Gültekin'in teröristin yaraladığı bir kadını fark ederek bu kişiyi güvenli bir yere taşıdığını anlattı.

Yaşananlar karşısındaki şaşkınlığını dile getiren Özen, daha önce Avusturya'da böyle bir terör saldırısının yaşanabileceğine hiç ihtimal vermediğini ifade etti.

Özen, arkadaşının teröristle karşı karşıya geldiğini, saldırgandan kurtulur kurtulmaz, yakındaki polis karakoluna giderek gelişmeler hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Olaydan habersiz yaşlı kadına yardım

Saldırının yaşandığı yerden uzaklaşırken yaşlı bir kadın gördüklerini ifade eden Özen, "Yaşlı kadın her şeyden habersiz, olayın, çatışmaların içine doğru yürüyordu. O kadına durumu anlatıp, güvenli bir yere götürdük." dedi.

Özen, bu durumun ardından "belki daha fazla insanın yardıma ihtiyacı vardır" düşüncesiyle bölgeden uzaklaşmadıklarını belirtti.

Polisin hayatını kurtardılar

Kısa süre sonra çatışmanın şiddetlendiğini, o sırada bir polis memurunun yaralandığına şahit olduklarını anlatan Özen, polisin çok kan kaybettiğini ve diğer polislerin yardımcı olamadığını söyledi. Özen, "Oradaki polislere 'Arkadaşınızı ambulansa taşıyın.' diye seslendik, onlar da bize 'Gidin buradan.' dedi. Ancak biz, yaralı polisin olduğu yere gittik ve onu güvenli şekilde ambulansa götürdük." diye konuştu.

Yaralı polis memurunun durumuyla ilgili bilgi edinemediğini belirterek iyileşmesi temennisinde bulunan Özen, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Bunun dini, ırkı önemli değil. Müslüman, Hristiyan hiç önemli değil terörün ırkı yoktur. Biz, her türlü teröre karşıyız."

Terör saldırısının görgü tanığı Mikail Özen, yaşadıklarını anlattı
Terör saldırısının görgü tanığı Mikail Özen, yaşadıklarını anlattı
Terör saldırısının görgü tanığı Mikail Özen, yaşadıklarını anlattı
Terör saldırısının görgü tanığı Mikail Özen, yaşadıklarını anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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