Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Muğla'da incelemelerde bulundu Açıklaması
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Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Muğla'da incelemelerde bulundu Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı projelerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu projeler yapıldığı yerde sadece bir yatırım ya da yol değildir.

Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Muğla'da incelemelerde bulundu Açıklaması
17.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:44

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı projelerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu projeler yapıldığı yerde sadece bir yatırım ya da yol değildir. Gittiği yere hareketlilik, canlılık getirir." dedi.

Karaismailoğlu, Menteşe ilçesi Denizli Kavşağı'nda incelemelerde bulunarak, yapılması planlanan kavşak projesi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Denizli-Kale yolu şantiye ziyaretinde bulunan Karaismailoğlu, burada yapımı devam eden kara yolu ve tünel çalışmalarını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı, işçilerle sohbet etti.

Karayolları Müdürlüğünden bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi alan Karaismailoğlu, gazetecilere, Muğla ile Kale arasında devam eden yol yapım çalışmalarının yıl sonunda bölünmüş yol olarak tamamlanacağını söyledi.

Şantiyede gerekli incelemeleri yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Muğla genelinde Bakanlığımız olarak yaptığımız yatırımlarla ilgili gerekli istişareleri yaptık. Önemli projelerin inşallah en kısa zamanda tamamlanması için önemli kararlar aldık. Ülkenin her yerinde olduğu gibi Muğla'daki yatırımlara da çok önem veriyoruz. Ulaştırma ve altyapı projeleri çok önemli, Bu projeler yapıldığı yerde sadece bir yatırım ya da yol değildir. Gittiği yere hareketlilik, canlılık getirir. İstihdamı, turizmi arttırıyor."

Karaismailoğlu, Muğla bölgesinde yapılan yatırımların istihdam, ticaret, tarım ve turizme katkılarının çok fazla olduğunu, bu nedenle projelerin titizlikle takibini yaptıklarını dile getirdi.

Ülkenin her noktasında önemli yatırımlar bulunduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, bunların hepsini yerinde inceleyerek birebir takip ettiklerini ifade etti.

Her hafta bir açılış yaptıklarını, bunlara yetişmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, Muğla'da da projeleri birer birer bitirdiklerini, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmaları tamamlamak için mücadele ettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, daha sonra Ula ilçesi Çiçekli Mahallesi- Köyceğiz yolunda incelemelerde bulunarak, Köyceğiz-Kızılyaka kara yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını da yerinde gördü.

Karabörtlen Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşlarla oturan ve bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, daha sonra Karabörtlen Jandarma Karakoluna geçerek buradaki jandarma personeliyle fotoğraf çektirdi.

Karaismailoğlu, program kapsamında kentteki belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve kurum müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

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