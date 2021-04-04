Son dakika haberleri... Tuzla'da boya fabrikasında korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Tuzla'da boya fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Tuzla'da boya fabrikasında korkutan yangın Tuzla'da bulunan bir boya fabrikasında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı.

Tuzla'da boya fabrikasında korkutan yangın

İSTANBUL - Tuzla'da bulunan bir boya fabrikasında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 12.30 sıralarında Tuzla'da bulunan bir boya fabrikasında çıktı. İddiaya göre iş yerinde tadilat yapıldığı esnada parlayan bir kıvılcım boyaları ateşe verdi. Boyaların yanmasıyla iş yerini yoğun duman kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri iş yerindeki dumanı dışarıya tahliye etti. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Son dakika haberleri... Tuzla'da boya fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberleri... Tuzla'da boya fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberleri... Tuzla'da boya fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberleri... Tuzla'da boya fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Tuzla'da boya fabrikasında korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 14:00:09. #1.16#
title