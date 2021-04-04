Son dakika haberleri... Tuzla'da boya fabrikasında korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa haberi... Tuzla'da boya fabrikasında korkutan yangın Tuzla'da bulunan bir boya fabrikasında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı.

Tuzla'da boya fabrikasında korkutan yangın

İSTANBUL - Tuzla'da bulunan bir boya fabrikasında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 12.30 sıralarında Tuzla'da bulunan bir boya fabrikasında çıktı. İddiaya göre iş yerinde tadilat yapıldığı esnada parlayan bir kıvılcım boyaları ateşe verdi. Boyaların yanmasıyla iş yerini yoğun duman kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri iş yerindeki dumanı dışarıya tahliye etti. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR