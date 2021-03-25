Son dakika haber... Taraklı'da çocuk yaşta başladığı terzi mesleğini 52 yıldır sürdürüyor
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Son dakika haber... Taraklı'da çocuk yaşta başladığı terzi mesleğini 52 yıldır sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika haber... Taraklı'da çocuk yaşta başladığı terzi mesleğini 52 yıldır sürdürüyor

Son dakika habere göre Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dedesinin yönlendirmesiyle terzi mesleğine başlayan 63 yaşındaki Sebahattin Erkara, 52 yıldır müşterilerine hizmet veriyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dedesinin yönlendirmesiyle terzi mesleğine başlayan 63 yaşındaki Sebahattin Erkara, 52 yıldır müşterilerine hizmet veriyor.

İlkokulu bitirdikten sonra 1969 yılında çırak olarak mesleğe adım atan Erkara, hayatının dikiş makinesi başında geçtiğini anlattı.

Küçük yaşta babasını kaybettiğini aktaran Erkara, ortaokulu dışarıdan bitirdiğini kaydetti.

Erkara, mesleğinin makineleşmeye direnemediğine dikkati çekerek, "Şu anda pantolon, elbise diken bir ben kaldım. O zamanlar haftada 20-25 pantolon dikiyordum. Şimdi herkes hazır alıyor, onun için meslek ölüyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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